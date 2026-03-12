Paura a Cesa, due ordigni esplodono davanti ad un bar

PUBBLICITÀ

Due ordigni sono esplosi nella notte all’esterno di un bar in via Matteotti a Cesa, provocando danni all’attività commerciale e forte paura tra i residenti della zona. Il boato ha squarciato il silenzio notturno, svegliando numerosi cittadini. L’esplosione ha danneggiato la serranda del locale mentre i vetri sono andati in frantumi. Molti abitanti della zona, spaventati dal fragore, hanno subito dato l’allarme.

A raccontare quanto accaduto è stato il sindaco Enzo Guida, che ha spiegato di aver ricevuto diversi messaggi durante la notte da parte dei cittadini. Alcuni genitori gli hanno raccontato che i bambini si sono svegliati terrorizzati dopo aver sentito l’esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

Nel pomeriggio il primo cittadino si è recato presso l’attività commerciale colpita insieme al presidente del consiglio comunale Domenico Mangiacapra e al consigliere comunale Cesario Villano, per esprimere solidarietà al titolare del bar. L’amministrazione comunale ha voluto così manifestare vicinanza all’imprenditore colpito dal gesto e, più in generale, a tutti i commercianti del territorio che potrebbero trovarsi a subire episodi simili. Il sindaco ha ribadito la piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta chiarezza sull’accaduto e ha sottolineato la necessità che la comunità continui a guardare avanti, senza lasciarsi intimidire da episodi di questo tipo.