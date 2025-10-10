PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a largo di Agropoli, fiamme su uno yacht con 16 persone...
CronacaCronaca locale

Paura a largo di Agropoli, fiamme su uno yacht con 16 persone a bordo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Paura a largo di Agropoli, fiamme su uno yacht con 16 persone a bordo
Paura a largo di Agropoli, fiamme su uno yacht con 16 persone a bordo
PUBBLICITÀ

Un principio di incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri a bordo di uno yacht situato a circa 14 miglia al largo di Agropoli. È intervenuta la Guardia Costiera per mettere in salvo le 16 persone a bordo. Ad andare in fumo sullo yacht, un 50 metri di bandiera maltese, la sala macchine.

Due le motovedette impiegate, oltre ad una unità privata dirottata sul posto dalla centrale operativa di Napoli. Per domare l’incendio è intervenuto in prima battuta l’equipaggio dello yacht poi supportato dal personale delle motovedette sopraggiunte. I passeggeri dell’imbarcazione, e parte dell’equipaggio, sono stati già sbarcati al porto di Agropoli e sono in fase di definizione le operazioni di rimorchio. Nessun danno alle persone – si sottolinea – né all’ambiente.

PUBBLICITÀ

FOTO ANSA

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati