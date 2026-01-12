Paura a Mergellina, auto sbanda e sfonda la ringhiera del Lungomare

PUBBLICITÀ

Paura all’alba sul Lungomare di Napoli, dove un’auto ha sfondato la ringhiera di via Caracciolo, rimanendo sospesa nel vuoto a pochi metri dalla spiaggia sottostante. L’incidente si è verificato intorno alle 5.20 di oggi, lunedì 12 gennaio, nella zona di Mergellina, nei pressi degli chalet, area molto frequentata soprattutto nei fine settimana e durante la movida cittadina. Lo riporta Fanpage.it.

Anche durante la notte erano presenti numerose persone, trattenutesi in strada dopo l’incontro di campionato tra Napoli e Inter. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, su disposizione della centrale operativa diretta dal comandante Lucio Sarnacchiaro, insieme ai Vigili del Fuoco. All’arrivo dei soccorsi, però, del conducente dell’auto non vi era alcuna traccia: si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il punto dell’impatto si trova poco oltre Largo Sermoneta. Il veicolo ha riportato gravi danni ed è stato recuperato con l’ausilio di una gru, che lo ha riportato sulla carreggiata in attesa della rimozione definitiva con il carro attrezzi. A rendere noto l’episodio è stato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha diffuso immagini dell’accaduto sui social.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto non è precipitata sulla spiaggia, ma è rimasta incastrata tra la storica balaustra del Lungomare e la strada. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi, documentando i danni alla ringhiera e al veicolo, acquisendo materiale fotografico e le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. È stato aperto un fascicolo per risalire all’intestatario dell’auto e identificare il conducente.