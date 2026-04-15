Paura a Pozzuoli, minaccia la sorella con il coltello poi tenta il suicidio

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Momenti di grande tensione ieri mattina a Pozzuoli, dove un uomo in forte stato di agitazione ha seminato il panico all’interno del Parco Augusto, nella zona di Arco Felice. Armato di un grosso coltello, ha minacciato prima la sorella e successivamente diversi residenti, pronunciando frasi sconnesse e aggressive. A riportare la notizia è Cronaca Flegrea.

La situazione è degenerata quando l’uomo ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da una finestra della sua abitazione. Fortunatamente, nonostante la caduta, non avrebbe riportato ferite rilevanti. L’uomo si sarebbe provocato anche una ferita al collo con il coltello, aumentando ulteriormente la gravità della situazione. Fortunatamente, i soccorsi del 118 sono riusciti a disarmarlo e a immobilizzarlo. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è stato preso in cura.

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FONTE FOTO: Cronaca Flegrea