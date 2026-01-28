PUBBLICITÀ
Paura a San Vitaliano, autocarro in fiamme nella notte: indagini in corso

Notte di paura a San Vitaliano. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti in via Troise per l’incendio di un autocarro, avvenuto nelle ore notturne per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni a persone o cose. Fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento non viene esclusa l’ipotesi dolosa. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire all’origine del rogo, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

