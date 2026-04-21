Paura a Torre del Greco, due studenti investiti sulle strisce fuori scuola

Momenti di forte tensione questa mattina all’esterno dell’istituto comprensivo “Giampietro Romano” a Torre del Greco, dove due bambini sono stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali all’orario di ingresso a scuola. Lo riporta Il Mattino. Secondo quanto ricostruito, i piccoli stavano passando regolarmente quando uno scooter, guidato da una donna, li ha travolti facendoli cadere a terra. La scena ha generato paura e agitazione tra genitori, insegnanti e altri alunni presenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118 e della polizia municipale, giunta sul posto sotto il coordinamento del comandante Gennaro Russo. I bambini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove sono stati medicati: per fortuna le loro condizioni non sono gravi. La conducente del mezzo è stata denunciata e sono stati avviati gli accertamenti del caso.

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L’episodio riaccende l’attenzione su un tratto critico di via Nazionale, già teatro in passato di incidenti simili. Solo pochi mesi fa, una studentessa era stata investita nello stesso punto riportando ferite serie.