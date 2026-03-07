Paura al Centro commerciale a Miano, avvicina e tocca bambino di tre anni: arrestato

PUBBLICITÀ

Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe “toccato” un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un’occhiata in giro. Tra un titolo e l’altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell’uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio.

“Sono venuto a vedere i libri” dirà il bambino all’uomo che gli aveva chiesto cosa stesse facendo. “Sei venuta, vorrai dire”. Dice l’uomo credendo fosse una femminuccia. Il bimbo dice di essere un maschietto e in quell’istante l’uomo allunga la mano e stringe le parti intime del bambino. La scena è sotto gli occhi della madre che urla. L’uomo si alza di scatto e affronta il padre. Ha l’alito che sa di vino, gli animi si riscaldano e il tizio si allontana. Il bambino è traumatizzato, vuole andare via. A casa dirà che non vuole andare più al centro commerciale “perché quell’uomo mi ha toccato”.

I Carabinieri cercano l’uomo e le persone coinvolte. Grazie al personale della vigilanza l’uomo viene rintracciato. Sta passeggiando nella galleria del centro commerciale e tiene la mano a due bambine. I militari lo bloccano. Si vuole ricostruire la vicenda ma l’uomo – un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine – non ne vuole sapere. Nasce una violenta colluttazione e con non poche difficoltà i carabinieri riescono a bloccare il 47enne.

L’uomo è stato arrestato. Deve rispondere di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale. Le due bambine di 2 e 7 anni che erano con il 47enne erano una sua nipote e la figlia di una sua amica e sono state affidate alle rispettive madri che erano nel centro commerciale.

Dai primi accertamenti non pare che il 47enne abbia assunto comportamenti sospetti nei confronti di altri bambini ma comunque i servizi sociali sono stati avvisati.

L’arrestato è in carcere. Non è dipendente dell’azienda ASIA nonostante la tuta indossata.