PUBBLICITÀ

Un uomo è finito in mare nel porto di Napoli nelle acque del molo Beverello intorno alle 15 di oggi.

Paura al Molo Beverello, uomo si lancia in mare dall’aliscafo

Secondo quanto ricostruito dai testimoni presenti si tratterebbe di un gesto volontario messo in pratica da un cittadino italiano che era in procinto di imbarcarsi su un aliscafo diretto sulle isole campane.

PUBBLICITÀ

Sul posto è intervenuta la motovedetta della capitaneria di porto che ha recuperato dal mare l’uomo portandolo poi a Calata di Massa dove è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza giunta per assisterlo.

Le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza hanno comportato lo stop momentaneo ai trasporti marittimi per diversi minuti con disagi per i passeggeri diretti in aliscafo dal molo Beverello a Ischia e Procida e a Capri.