Paura al Molo Beverello, uomo si lancia in mare dall’aliscafo

Un uomo è finito in mare nel porto di Napoli nelle acque del molo Beverello intorno alle 15 di oggi.

Secondo quanto ricostruito dai testimoni presenti si tratterebbe di un gesto volontario messo in pratica da un cittadino italiano che era in procinto di imbarcarsi su un aliscafo diretto sulle isole campane.

Sul posto è intervenuta la motovedetta della capitaneria di porto che ha recuperato dal mare l’uomo portandolo poi a Calata di Massa dove è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza giunta per assisterlo.

Le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza hanno comportato lo stop momentaneo ai trasporti marittimi per diversi minuti con disagi per i passeggeri diretti in aliscafo dal molo Beverello a Ischia e Procida e a Capri.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

