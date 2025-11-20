PUBBLICITÀ
Paura al rione Berlingieri, 17enne colpito da un proiettile

Spari in strada a Pozzuoli, colpiti padre e figlio
Foto di repertorio
La polizia di stato indaga sul ferimento di un 17enne che è arrivato nell’ospedale Cto di Napoli con una ferita d’arma da fuoco alla gamba. Il minorenne è ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita: i sanitari stanno procedendo all’estrazione di una ogiva.

Secondo quanto ha riferito agli agenti del commissariato San Carlo, sarebbe stato ferito mentre si trovava in via delle Dolomiti nel rione Berlingieri. Il colpo sarebbe partito da un’auto mentre il giovane si trovava con gli amici. Accertamenti e verifiche in corso.

