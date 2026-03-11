PUBBLICITÀ
Paura in Piazza del Plebiscito a Napoli, crolla una pietra dal colonnato della Basilica

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Questo pomeriggio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in Piazza del Plebiscito, sul lato delle rampe della Paggeria, a seguito del distacco di una pietra dal colonnato della Basilica di San Francesco di Paola. Secondo le prime informazioni, il frammento si è staccato dalla struttura monumentale che affaccia sulla piazza, senza però provocare conseguenze per i presenti. Fortunatamente, infatti, non si registrano feriti né persone coinvolte nell’episodio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma, che hanno provveduto a delimitare l’area interessata per motivi di sicurezza. In via precauzionale è stata inoltre disposta la chiusura temporanea al transito veicolare nella zona delle rampe della Paggeria, così da consentire le verifiche tecniche e prevenire eventuali rischi. La situazione è stata quindi messa in sicurezza, mentre restano in corso gli accertamenti per verificare le cause del distacco e valutare lo stato delle altre parti del colonnato che circonda la basilica, uno dei simboli architettonici più importanti del centro di Napoli.

