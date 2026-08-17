Paura nel Napoletano, prova a sedare lite tra fratelli ma viene accoltellato dal figlio

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L’ennesima lite tra fratello e sorella ha rischiato di costare cara al padre dei due ragazzi, intervenuto in difesa della figlia per evitare che il dissidio degenerasse: per lui una coltellata dritta nella gamba sinistra e sette giorni di prognosi. È ancora buio a Camposano quando la centrale operativa dei carabinieri ascolta la voce concitata di una donna. Piange, grida, in sottofondo altre voci, maschili e femminili. L’operatore del 112 riesce a decifrare le parole sufficienti a ricostruire indirizzo e nome sul citofono.

“Correte, correte! – ripete – è armato!”. Poi cade la linea. Due le pattuglie che arrivano sul posto quasi contemporaneamente. Sono i carabinieri della stazione di Cicciano e della sezione radiomobile di Nola. Un uomo sanguina, è ferito alla gamba: “Non è successo niente, brigadiere. Sono inciampato sulla ringhiera e mi sono tagliato”, prova a dissimulare l’uomo. I militari non gli credono. Raccolgono le voci di chi ha visto tutta la scena e arrestano il 21enne che pochi istanti prima aveva colpito il padre con un coltello da cucina. Il giovane è ora in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate.

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