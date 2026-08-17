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Torre del Greco, nascondeva la droga negli slip mentre era ai domiciliari: arrestato

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
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arresto droga torre del greco
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Ristretto ai domiciliari, arrestato per detenzione di stupefacenti dalla Polizia. È accaduto a Torre del Greco dove gli agenti del commissariato locale diretto dal Primo dirigente Antonella Palumbo sono intervenuti il 14 agosto scorso dopo una segnalazione anonima al 113. L’uomo, già agli arresti domiciliari, per alcuni reati legati agli stupefacenti, si sospettava potesse occultare armi all’interno della stessa dell’abitazione dove stava scontando la pena.

Gli uomini della volante della Polizia giudiziaria, una volta giunti in casa dell’arrestato, hanno rinvenuto una ventina di dosi tra crack e hashish pronte per essere vendute il giorno di Ferragosto. Parte degli stupefacenti è stata rinvenuta nella tasca di un accappatoio mentre il resto era occultato negli slip. Per l’uomo, è scattato il processo per direttissima.

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Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

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