Torre del Greco, nascondeva la droga negli slip mentre era ai domiciliari: arrestato

Ristretto ai domiciliari, arrestato per detenzione di stupefacenti dalla Polizia. È accaduto a Torre del Greco dove gli agenti del commissariato locale diretto dal Primo dirigente Antonella Palumbo sono intervenuti il 14 agosto scorso dopo una segnalazione anonima al 113. L’uomo, già agli arresti domiciliari, per alcuni reati legati agli stupefacenti, si sospettava potesse occultare armi all’interno della stessa dell’abitazione dove stava scontando la pena.
Gli uomini della volante della Polizia giudiziaria, una volta giunti in casa dell’arrestato, hanno rinvenuto una ventina di dosi tra crack e hashish pronte per essere vendute il giorno di Ferragosto. Parte degli stupefacenti è stata rinvenuta nella tasca di un accappatoio mentre il resto era occultato negli slip. Per l’uomo, è scattato il processo per direttissima.