I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria intervengono a piazza Cirillo per l’esplosione di una bomba carta. Poco prima ignoti avevano fatto esplodere l’ordigno davanti a un portone del civico 10. Danneggiato il portone in vetro dello stabile. Indagini in corso da parte dei carabinieri.
HomeSenza categoriaPaura nella notte a Casoria, esplode bomba carta davanti un palazzo
Paura nella notte a Casoria, esplode bomba carta davanti un palazzo
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
- Tags
- Casoria
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.