Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, 28enne accerchiato e accoltellato

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da punta e taglio. Poco prima un turista 28enne del Ruanda residente in Inghilterra nel percorrere a piedi Vico lungo San Matteo (Quartieri Spagnoli) sarebbe stato avvicinato da tre persone che senza apparente motivo lo avrebbero aggredito. La vittima, ferita alle gambe, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini dei carabinieri della compagnia Napoli centro