PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura nella notte ai Quartieri Spagnoli, 28enne accerchiato e accoltellato
CronacaCronaca localePrimo Piano

Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, 28enne accerchiato e accoltellato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, 28enne accoltellato da tre persone
Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, 28enne accoltellato da tre persone
PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da punta e taglio. Poco prima un turista 28enne del Ruanda residente in Inghilterra nel percorrere a piedi Vico lungo San Matteo (Quartieri Spagnoli) sarebbe stato avvicinato da tre persone che senza apparente motivo lo avrebbero aggredito.  La vittima, ferita alle gambe, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini dei carabinieri della compagnia Napoli centro

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati