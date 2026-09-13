Paura per Daniel Maldini, incidente stradale nella notte a Milano

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Daniel Maldini è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto. L’attaccante del Cagliari aveva passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria contro l’Atalanta. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire la dinamica dell’incidente.