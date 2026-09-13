Spari in strada dopo la lite, corsa in ospedale in provincia di Napoli

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I carabinieri della compagnia di Torre del Greco intervengono nell’ospedale Maresca per la segnalazione di una persona ferita da colpo d’arma da fuoco. Poco prima un 27enne incensurato del posto era stato sparato al piede destro. Non in pericolo di vita, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Da una prima sommaria ricostruzione pare che i fatti siano accaduti nei pressi di un bar a via Marconi. Ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi e qualcuno avrebbe esploso dei colpi d’arma da fuoco colpendo il 27enne.

Pare che la vittima sia estranea alla vicenda. Durante il sopralluogo sul posto effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono stati rinvenuti e sequestrati 3 bossoli calibro 9. Indagini in corso per chiarire la dinamica