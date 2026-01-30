Paura sull’Appia, insegna della concessionaria si schianta sulle auto

PUBBLICITÀ

Un intervento lungo e articolato ha tenuto impegnati fino a tarda sera i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta a Casapulla, lungo la via Nazionale Appia, una delle arterie più trafficate della zona.

L’allarme è scattato intorno alle ore 19, quando una grande insegna pubblicitaria installata all’esterno di un autosalone ha improvvisamente ceduto. La struttura metallica, collassando, è precipitata nel piazzale sottostante, finendo sopra quattro vetture nuove in esposizione e provocando ingenti danni materiali. Per puro caso, al momento del crollo non si trovavano persone nelle vicinanze: l’assenza di passanti o clienti ha evitato conseguenze ben più gravi. Le cause del cedimento restano oggetto di accertamenti tecnici.

A complicare ulteriormente la situazione è stata la posizione dell’insegna caduta, che ha completamente ostruito l’ingresso di un edificio adiacente. Otto nuclei familiari sono rimasti di fatto confinati all’interno del palazzo, impossibilitati a entrare o uscire in condizioni di sicurezza. Per affrontare l’emergenza è stato necessario un dispiegamento straordinario di uomini e mezzi. Oltre alla squadra operativa di Caserta, sono intervenuti un’autoscala dello stesso comando e un’autogru proveniente dal Comando provinciale di Napoli, indispensabile per la rimozione della pesante struttura.

Le operazioni di recupero e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore: i Vigili del Fuoco hanno lavorato con estrema precisione, smontando l’insegna in più parti per evitare ulteriori danni agli edifici e ai veicoli sottostanti. Al termine dell’intervento, l’area è stata completamente bonificata. L’accesso allo stabile è stato finalmente riaperto, permettendo ai residenti di tornare alla normalità dopo una lunga attesa, mentre il perimetro del concessionario è stato transennato e reso sicuro.