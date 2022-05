Pene attaccato al braccio, operato dopo 6 anni: “Finalmente è tornato al suo posto”

Malcolm MacDonald perse il pene 12 anni fa in seguito ad un’infezione e i medici il cucirono provvisoriamente sul braccio per 6 anni. Ora i dottori gliel’hanno ricucito ponendo fine alla sua odissea. L’incredibile storia riguarda un meccanico inglese 47enne di Norfolk. Nel 2010 a causa di una grave infezione nel sangue, MacDonald perse il proprio pene per terra all’improvviso per colpa di un’infezione al perineo. E’ lo stesso MacDonald a raccontare la sua vicenda in un documentario The man with a penis on his arm.

Secondo il racconto del Mirror i medici gli ricostruirono un membro artificiale sull’avambraccio sinistro utilizzando alcuni lembi di pelle originari. L’operazione chirurgica di ricostruzione fu molto rapida ma l’uomo soffrì di mancanza di ossigeno nel sangue e l’intervento venne rimandato.

LE PAROLE DI MALCOM

“Quando la gente mi vede al pub mi chiedono sempre di questa cosa fanno ovviamente molte battute. Ma ho capito che non capita tutti i giorni di vedere un uomo con un pene sul braccio. Certo, vedo il lato divertente, ma devo perché non ho altre opzioni”. Nel nuovo documentario MacDonald racconta di aver aiutato un’anziana signora a recuperare un oggetto dallo scaffale più alto di un supermercato. Purtroppo durante l’allungamento del braccio verso l’alto, il pene uscì dalla manica della camicia sfiorando la fronte della donna.

All’inizio del 2022 però la sanità inglese ha dato la svolta attraverso un’operazione durata nove ore. I nervi e i vasi sanguigni sono stati prelevati dal braccio e cuciti insieme nell’area pubica per stabilire l’afflusso di sangue al pene prefabbricato. Gli urologi hanno lavorato con i chirurghi plastici durante l’intervento per assicurarsi che MacDonald potesse avere un’uretra funzionante. Inoltre i medici hanno anche installato anche due tubicini per consentire a MacDonald di gonfiare il pene con una pompa a mano per provocare un’erezione.