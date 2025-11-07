PUBBLICITÀ
Pezzotti sul contatore e 3 tonnellate di cibi pericolosi, blitz in due panifici a Soccavo

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Due panifici, oltre 170mila euro di corrente elettrica sottratta senza spendere un soldo e 3 tonnellate e mezzo di prodotti sequestrati per carenze igieniche e sanitarie. È la sintesi dei controlli dei carabinieri della stazione Rione Traiano nel quartiere Soccavo di Napoli.

Due i panifici ispezionati. Nel primo, il contatore è stato manomesso attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. 79mila euro la stima dei danni. Nella seconda attività, stesso trucco per risparmiare ma con maggiori danni per la società di fornitura: 92mila euro circa.

Durante il controllo, grazie alla preziosa collaborazione dell’ASL Napoli 1, i militari hanno sequestrato 2,7 tonnellate di pane prodotto senza tracciabilità e 7 quintali di salumi.

Per entrambi i locali, rilevate carenze igienico sanitarie anche nella conservazione delle materie prime. I due titolari sono stati denunciati.

