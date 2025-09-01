PUBBLICITÀ
HomeCronacaPiantagione di marijuana scoperta in Costiera, 40enne nei guai
CronacaCronaca locale

Piantagione di marijuana scoperta in Costiera, 40enne nei guai

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Piantagione di marijuana scoperta in Costiera, 40enne nei guai
Piantagione di marijuana scoperta in Costiera, 40enne nei guai
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne sorrentino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

In particolare, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un terreno agricolo, dove hanno sorpreso il soggetto in questione e scoperto una vera e propria piantagione di marijuana.

Dalle attività di seguito esperite, è emerso che il prevenuto aveva coltivato ben 32 piante di marijuana; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso i controlli ad un capannone situato poco distante dal terreno agricolo, rinvenendo al suo interno una busta contenente circa 800 grammi della medesima sostanza e un panetto di hashish del peso di circa 70 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati