Napoli, smaltiscono una cameretta nel cassonetto dell’indifferenziata: beccati dai cittadini

Dal quartiere Pianura di Napoli alcuni cittadini hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli l’ennesimo sversamento illecito di rifiuti. Il fatto, come raccontato dai segnalanti, sarebbe avvenuto in via Vicinale Sant’Aniello dove due uomini da un furgone hanno scaricato in un cassonetto dell’indifferenziata alcuni suppellettili derivanti dallo smaltimento di una camera da letto.

“Abbiamo denunciato l’episodio alla Polizia Ambientale chiedendo che questi soggetti vengano denunciati e puniti secondo legge. Saremo implacabili nel combattere questo tipo di fenomeno e chiediamo ai cittadini di prendere parte a questa nostra lotta perché solo attraverso la sinergia tra loro e le istituzioni si può arrivare a cambiare veramente le cose”, sono state le parole del Consigliere Borrelli.