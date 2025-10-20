Piazza di spaccio smantellata nel Casertano, 22 arresti

PUBBLICITÀ

Su disposizione della Procura Distrettuale di Napoli, questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 22 persone di origine centroafricana, accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, ha smantellato un gruppo che, secondo gli inquirenti, gestiva da tempo una vera e propria “piazza di spaccio” nel parco pubblico Largo Rotonda di San Nicola La Strada (Caserta).

Il luogo, situato a ridosso di una delle principali strade di accesso a Caserta, era ormai noto come punto fisso di vendita di hashish a tutte le ore del giorno. Grazie all’installazione di decine di telecamere di sorveglianza, gli investigatori hanno potuto documentare numerose cessioni di droga, sequestrare le dosi destinate agli acquirenti e identificare molti dei soggetti coinvolti. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’organizzazione operava con una struttura “orizzontale”, in cui i ruoli tra i vari membri cambiavano a seconda delle necessità, ma con l’obiettivo comune di gestire in modo continuativo lo spaccio nella zona.

PUBBLICITÀ

Sulla base di queste prove, la Procura ha chiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napolil’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti i 22 indagati, molti dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati al traffico di droga. Le persone arrestate restano comunque presunte innocenti fino a una sentenza definitiva, e potranno presentare ricorso contro il provvedimento.