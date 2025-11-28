Picchia e minaccia l’ex moglie davanti ai figli, 40enne in manette nel Casertano

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 40enne del posto. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica ed è stato disposto nell’ambito di un’indagine ancora nella sua fase iniziale. L’uomo è indagato, con accuse che dovranno essere verificate nel prosieguo dell’inchiesta, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali ai danni dell’ex moglie.

L’indagine è nata dalla denuncia presentata dalla donna alla Stazione dei Carabinieri di Maddaloni. La vittima ha riferito di vivere da tempo in uno stato di forte angoscia, temendo per la propria incolumità e per quella dei tre figli minori nati dal matrimonio. Secondo quanto ricostruito nella denuncia, l’indagato – che non avrebbe accettato la fine della relazione, avviata nel 2012 – avrebbe messo in atto comportamenti violenti e minacciosi, tali da causarle insonnia e timore di uscire di casa per paura di incontrarlo.

La donna ha raccontato anche di aggressioni verbali e fisiche, talvolta avvenute in presenza dei figli, che in alcune circostanze le avrebbero provocato lesioni giudicate gravi. Gli elementi raccolti hanno portato il giudice a ritenere necessaria la misura cautelare, in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.

L’uomo si trova ora ai domiciliari, mentre le indagini proseguono per accertare pienamente la dinamica dei fatti.