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Quando la segnalazione anonima arriva al 112 i carabinieri già conoscono la vicenda, l’uomo era già stato denunciato.

Siamo a Grumo Nevano, dove un 39enne ha picchiato suo padre 80enne e la propria moglie che di anni ne ha 35. I militari della stazione di Grumo Nevano arrivano nell’appartamento di corso Garibaldi.

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Picchia padre e moglie, poi tenta la fuga sui tetti: arrestato 39enne a Grumo Nevano

All’arrivo dei militari, il 39enne era ancora in casa, ma tenta la fuga percorrendo i tetti del rione popolare. I militari – prima di salire le scale – “chiamano” gli ascensori ma uno di questi non funziona. Non ci sono cartelli ne tantomeno avvisi del guasto e questo insospettisce i militari.

Con molta attenzione, i carabinieri controllano l’ascensore. Nel vano tecnico viene catturato il 39enne – rannicchiato – che si era nascosto nello spazio destinato al sistema idraulico e trazione.

L’uomo, tirato fuori dal vano 140×160, viene arrestato. Il 39enne è in carcere. Le vittime sono state trasferite in ospedale.