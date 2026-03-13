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Picchia padre e moglie, poi tenta la fuga sui tetti: arrestato 39enne a Grumo Nevano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Picchia padre e moglie, poi tenta la fuga sui tetti: arrestato 39enne a Grumo Nevano
Picchia padre e moglie, poi tenta la fuga sui tetti: arrestato 39enne a Grumo Nevano
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Quando la segnalazione anonima arriva al 112 i carabinieri già conoscono la vicenda, l’uomo era già stato denunciato.

Siamo a Grumo Nevano, dove un 39enne ha picchiato suo padre 80enne e la propria moglie che di anni ne ha 35. I militari della stazione di Grumo Nevano arrivano nell’appartamento di corso Garibaldi.

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Picchia padre e moglie, poi tenta la fuga sui tetti: arrestato 39enne a Grumo Nevano

All’arrivo dei militari, il 39enne era ancora in casa, ma tenta la fuga percorrendo i tetti del rione popolare. I militari – prima di salire le scale – “chiamano” gli ascensori ma uno di questi non funziona. Non ci sono cartelli ne tantomeno avvisi del guasto e questo insospettisce i militari.

Con molta attenzione, i carabinieri controllano l’ascensore. Nel vano tecnico viene catturato il 39enne – rannicchiato – che si era nascosto nello spazio destinato al sistema idraulico e trazione.

L’uomo, tirato fuori dal vano 140×160, viene arrestato. Il 39enne è in carcere. Le vittime sono state trasferite in ospedale.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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