PUBBLICITÀ

Vedono un uomo che aggredisce la fidanzata e chiamano le forze dell’ordine. Protagonisti una comitiva di adolescenti che nella serata di sabato hanno bloccato un presunto episodio di maltrattamenti nei pressi del parco Varrimav di Baia Domizia.

Picchiata dal fidanzato in strada a Baia Domizia, salvata da un gruppo di adolescenti

I ragazzini stavano tornando a casa quando hanno visto la scena. Una giovane donna di circa 25 anni vittima di una brutale aggressione da parte del fidanzato. La malcapitata sarebbe stata scaraventata a terra e perdeva sangue.

PUBBLICITÀ

A quel punto uno dei ragazzi non si sono voltati dall’altra parte ma hanno deciso di intervenire. Un 13enne residente al Vomero allerta le forze dell’ordine e spiega quanto stesse accadendo. Un’azione che ha provocato l’ira dell’uomo che avrebbe anche provato a colpirli.

Immediato l’intervento degli uomini in divisa che bloccano il presunto aggressore mentre la ragazza è stata soccorsa dai mezzi del 118.