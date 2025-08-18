PUBBLICITÀ
Picchiata dal fidanzato in strada a Baia Domizia, salvata da un gruppo di adolescenti

Vedono un uomo che aggredisce la fidanzata e chiamano le forze dell’ordine. Protagonisti una comitiva di adolescenti che nella serata di sabato hanno bloccato un presunto episodio di maltrattamenti nei pressi del parco Varrimav di Baia Domizia.

I ragazzini stavano tornando a casa quando hanno visto la scena. Una giovane donna di circa 25 anni vittima di una brutale aggressione da parte del fidanzato. La malcapitata sarebbe stata scaraventata a terra e perdeva sangue.

A quel punto uno dei ragazzi non si sono voltati dall’altra parte ma hanno deciso di intervenire. Un 13enne residente al Vomero allerta le forze dell’ordine e spiega quanto stesse accadendo. Un’azione che ha provocato l’ira dell’uomo che avrebbe anche provato a colpirli.

Immediato l’intervento degli uomini in divisa che bloccano il presunto aggressore mentre la ragazza è stata soccorsa dai mezzi del 118.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

