Morte sul lavoro in Campania, Pierino si accascia e viene ustionato dalle fiamme

Ennesima tragedia sul lavoro. Ieri pomeriggio a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, in una piazza del centro cittadino, un 55enne residente a Montecorvino Rovella, Pierino Oronzo, è morto mentre stava effettuando lavori di posa di una guaina su un immobile. La vittima si è accasciata sul bitume rimanendo ustionata: forse a causa dei fumi esalati durante la posa della guaina o forse per un malore. (ANSA).

Accasciatosi a terra e con in mano il cannello del gas, è stato avvolto dalle fiamme e morto in poco tempo.