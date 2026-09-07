Pippo conquista i social: influencer e creator scelgono il piercer di Napoli

PUBBLICITÀ

Influencer, creator, volti noti, ma anche tantissime mamme e figlie: ogni giorno sono numerosi i clienti che scelgono Pippo per il proprio piercing. Un successo costruito attorno a un’idea precisa: cambiare l’immaginario di questo mondo, allontanandolo dallo stile più underground ed estremo per avvicinarlo al beauty, all’eleganza e a un’estetica più femminile, pulita e contemporanea. Una grande particolarità è che lo studio resta aperto anche fino alle due di notte, previo appuntamento naturalmente.

Dietro questo percorso c’è una passione nata durante il primo anno di università e diventata, con il tempo, una vera professione. Pippo ha iniziato a costruire la propria identità quando i social muovevano ancora i primi passi e, negli anni, ha trasformato il Centro Piercing Pippo in un brand riconoscibile, capace di parlare a un pubblico molto più ampio rispetto a quello tradizionalmente legato ai piercing.

PUBBLICITÀ

Una delle caratteristiche che più lo distingue è proprio il suo modo di interpretare questa arte. Niente immaginario fatto soltanto di teschi, dilatatori e piercing estremi: Pippo ha scelto una strada diversa, più elegante e “pink”, vicina al mondo della bellezza, del benessere e della cura di sé. Un approccio che ha conquistato soprattutto il pubblico femminile e che ha portato nel suo studio numerose influencer italiane, creator e personaggi conosciuti sui social, oltre a tantissime mamme e figlie.

Parallelamente è cresciuta anche la sua presenza online.

Oggi i suoi profili raccolgono complessivamente centinaia di migliaia di follower e i contenuti dedicati al piercing raggiungono quotidianamente un pubblico molto vasto. Una visibilità che ha contribuito a rendere il Centro Piercing Pippo, che si trova a Melito di Napoli, uno dei nomi più riconoscibili per chi cerca un piercing a Napoli, attirando clienti da tutta la Campania e anche da fuori regione.

A distinguere il Centro Piercing Pippo a Napoli è anche il metodo di lavoro.

Si riceve esclusivamente su appuntamento, con uno slot personale riservato a ogni cliente, senza file e senza lunghe attese. Gli orari si estendono fino a tarda sera, anche le due di notte, per agevolare anche chi lavora o ha giornate particolarmente impegnative. Un servizio pensato in chiave premium, ma senza sovrapprezzi: chi va di fretta può completare il proprio appuntamento in pochi minuti, mentre chi preferisce vivere l’esperienza con più calma può fermarsi, fare due chiacchiere e rilassarsi con una bevanda o una tisana offerte dal centro.

Alla professione di piercer si affianca anche quella di formatore. Pippo tiene corsi di piercing dedicati a chi vuole avvicinarsi professionalmente a questo settore, trasmettendo tecnica, metodo di lavoro e attenzione alla sicurezza. Un aspetto centrale anche nell’attività quotidiana del centro, insieme alla sterilizzazione, alla scelta di materiali professionali e alla cura del rapporto con ogni cliente.

Da una passione nata tra le aule universitarie a una community composta da centinaia di migliaia di persone: il percorso di Pippo racconta come il piercing possa essere reinterpretato in chiave più elegante, accessibile e contemporanea, senza perdere professionalità e identità.

Per informazioni, corsi, disponibilità e prenotazioni presso il Centro Piercing Pippo è possibile contattare i canali social ufficiali.

PROFILO FACEBOOK: https://www.facebook.com/share/1BadhqjKQF/?mibextid=wwXIfr

PROFILO INSTAGRAM: https://www.instagram.com/centropiercingpippo?stkn=cnNxd2ZtejYyOTQ4&utm_source=qr

PROFILO TIKTOK: https://www.tiktok.com/@centropiercingpippo00?_r=1&_t=ZN-99X53UaTcVb

YOUTUBE: https://youtube.com/@centropiercingpippo?si=c8u9X4bgoWeUqXcc

WHATSAPP 3342230528