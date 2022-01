Arrestato per rapina, assolto:” È incapace di intendere e volere”

Assolto perché incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli (IV sezione) nei confronti di Dario Pirozzi (residente all’Arenella) in riforma della sentenza emessa dal gip del Tribunale di Napoli. L’uomo, difeso dagli avvocati Gennaro Turco e Alessia Errichiello, era stato arrestato per rapina il 6 gennaio 2021. I suoi legali sono riusciti a convincere i giudici con le loro argomentazioni ottenendo un risultato pieno per il loro assistito.

Scarcerato in sede di convalida, Pirozzi era stato condannato a tre anni e cinque di reclusione dal gip De Angelis del Tribunale di Napoli che aveva rigettato tra l’altro l’istanza dei difensori di abbreviato condizionato a perizia psichiatrica. A seguito di un aggravamento di misura l’uomo è stato poi nuovamente arrestato e rinchiuso a Poggioreale. E invece la Corte di Appello ha condiviso le argomentazioni dai difensori e ha deciso di sottoporre l’uomo a perizia medico psichiatrica. La perizia, eseguito dal medico incaricato dalla Corte, ha palesato le gravi problematiche di cui soffriva da tempo l’imputato, e ha accertato che al momento del fatto Pirozzi era totalmente incapace di intendere e di volere. L’uomo è stato così assolto e immediatamente scarcerato.