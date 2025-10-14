Pistola e coltello nascosti in casa, picchia la madre nel Casertano: arrestato

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre, a Pratella (CE), i carabinieri della Stazione di Prata Sannita, con il supporto dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Piedimonte Matese, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 63 anni del posto, accusato di detenzione illegale di arma da sparo.

L’arresto è scaturito a seguito di accertamenti condotti dopo un’aggressione avvenuta nella mattinata ai danni della madre convivente, un’85enne, successivamente ricoverata presso l’ospedale di Piedimonte Matese per una sospetta frattura al braccio.

La donna, ascoltata dai militari, ha raccontato di aver avuto una discussione con il figlio, al culmine della quale l’uomo l’avrebbe spinta alle spalle, facendola cadere a terra. L’anziana ha inoltre riferito che non si trattava di un episodio isolato perché, da circa un anno, il figlio mostrava un comportamento ostile e aggressivo, con episodi di violenza sempre più frequenti.

Nel corso della testimonianza, la vittima ha anche espresso preoccupazione perché aveva notato che il figlio nascondeva un’arma da fuoco all’interno dell’abitazione.

A seguito della segnalazione, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare durante la quale hanno rinvenuto, nascosta dietro l’armadio della camera da letto dell’uomo, una pistola Beretta mod. 92 FS con 11 proiettili calibro 9×19 mm. Inoltre, all’interno dello stesso armadio, su una mensola, è stata trovata una baionetta con lama di 23,5 cm.

L’uomo è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), a disposizione dell’autorità giudiziaria.