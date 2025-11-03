Ragazzi aggrediti nella pizzeria a Napoli, arrestato cameriere

PUBBLICITÀ

Sabato sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Speciale hanno arrestato Giampaolo Parmiggiano, 35enne già noto alle forze dell’ordine. I militari sono intervenuti presso una pizzeria in piazza del Gesù per alcuni ragazzi che disturbavano.

Quando la pattuglia è arrivata in piazza, il 35enne, cameriere del locale, si è scagliato contro i ragazzini ma è stato fermato prima che facesse loro del male. Il 35enne si è poi rivolto ai carabinieri e si è scagliato anche contro di loro, provando a colpirli con una sedia. È finito in manette per violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

