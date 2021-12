Droga a Ponticelli, assolto in appello il boss Ercolani ‘Chernobyl’

In primo grado aveva rimediato una condanna a sei anni di reclusione per una vicenda di droga relativa al 2011. In appello (VI sezione) il quadro si è completamente ribaltato e così Salvatore Ercolani ‘Chernobyl’, marito della defunta Annunziata D’Amico ‘a Passillona, è stato assolto. Merito della strategia difensiva messa in campo dal suo avvocato, il penalista Domenico Dello Iacono, che è riuscito a smontare le accuse avanzate contro il suo assistito indicato dalla Procura come un pezzo da novanta della mala di Ponticelli. L’impianto accusatorio nei confronti di Ercolani poggiava infatti sulle dichiarazioni di un testimone che indicava in Ercolani il gestore di una fiorente piazza di spaccio a Ponticelli.

Ercolani, al tempo del primo grado, fu condannato da latitante a sei anni di reclusione. La condanna si era basata su questa testimonianza oculare con il testimone chiave che però, durante il dibattimento, aveva dichiarato poi di non riuscire a riconoscerlo. Il giudice, per non ‘perdere’ tale testimonianza che inchiodava Ercolani, si era avvalso della procedura prevista dall’articolo 500 del codice di procedura penale secondo cui quando, per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento. L’appello ha rovesciato completamente la situazione e così, preso atto che non era possibile asserire che il testimone fosse stato sottoposto a ‘pressioni’ o minacce come ribadito dalla difesa, ha deciso per l’assoluzione di Ercolani stabilendo anche la nullità di quel provvedimento.