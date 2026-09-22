Portici, incendio in un appartamento nella notte: 70enne ricoverata al Cardarelli

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Paura nella notte a Portici per un incendio divampato all’interno di un appartamento situato in via De Nittis.

L’allarme è scattato intorno all’una, quando i carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Per cause ancora in fase di accertamento, le fiamme hanno interessato un’abitazione all’interno della quale si trovava una donna di 70 anni.

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L’anziana è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata. Secondo quanto emerso, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.