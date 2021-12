Positiva al Covid va a fare la spesa, al supermercato incontra il medico che le ha fatto il tampone

Positiva al Covid va a fare la spesa, ma al supermercato incontra il medico che le ha fatto il tampone. Scoppia, così, il putiferio tra gli scaffali, con i clienti che fuggono in preda al panico.

Positiva al Covid, va a fare la spesa

E’ successo a Cassino, in provincia di Frosinone, dove un donna – nonostante l’esito positivo del tampone – è uscita di casa per andare a fare la spesa. Convinta di farla franca, ben nascosta dietro la mascherina, si aggirava tra gli scaffali del supermercato. Quando inaspettatamente, si è ritrovata di fronte il medico che le aveva fatto il tampone.

L’incontro inaspettato col medico

Il sanitario, che l’ha immediatamente riconosciuta, è andato su tutte le furie, cominciando a redarguire duramente la donna. La quale, dal canto suo, tentava di giustificarsi dicendo di non avere nessuno che potesse farle la spesa. Nel giro di poco, tra i corridoi del supermarket si è scatenato il caos, con i clienti che fuggivano in preda al timore di contrarre il virus. La donna è stata poi segnalata alle autorità e rischia la denuncia.

Il racconto del medico

A raccontare il fatto è stato lo stesso medico sui social: “Dovete avere rispetto del prossimo e non pensare che questo virus sia una passeggiata. Uscire di casa pur essendo positivi vuol dire diffondere la malattia“. La direzione del supermercato ha subito provveduto a far sanificare come da prassi i locali. Ma la paura è che la donna abbia frequentato anche altre attività commerciali, con i titolari ignari del suo stato di salute.

Positivo al Covid, va dall’amante

Non è la prima volta che una persona positiva al coronavirus viene sorpresa al di fuori dalla sua abitazione, nonostante la quarantena. Fece scalpore il caso dell’uomo positivo al Covid che eluse la quarantena per andare dalla propria amante. La donna, consapevole dello stato di salute del partner, si rifiutò di farlo entrare. Tuttavia, a causa della molesta insistena dell’uomo, fu costretta a chiamare le autorità e denunciarlo per farlo allontanare.