Precipita con parapendio a Tenerife, Cristina Colturi muore a 28 anni

Di Gianluca Spina
Cristina Colturi, una ragazza di 28 anni originaria di Castelnuovo Bozzente (Como) ma residente da un anno a Tenerife, nelle isole Canarie, è morta domenica in seguito alle ferite riportate in un incidente occorso venerdì durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje.

Secondo quanto ricostruito il parapendio sul quale Cristina volava accanto a un istruttore, ferito ma sopravvissuto, si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa. I famigliari, dall’Italia, hanno autorizzato l’espianto degli organi. A Tenerife, dove si era trasferita da un anno dopo avere vissuto in diverse città europee, Cristina si occupava di armocromia negli alberghi.

