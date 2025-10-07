PUBBLICITÀ
HomeCronacaPreso a pugni in faccia per aver suonato il clacson, paura sulla...
CronacaCronaca locale

Preso a pugni in faccia per aver suonato il clacson, paura sulla Tangenziale di Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Preso a pugni in faccia per aver suonato il clacson, paura sulla Tangenziale di Napoli
Preso a pugni in faccia per aver suonato il clacson, paura sulla Tangenziale di Napoli
PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha denunciato un 34enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni personali.

In particolare, nei giorni scorsi, un automobilista della provincia di Potenza, in transito con la famiglia per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo, era stato improvvisamente aggredito a seguito di una discussione per motivi di viabilità lungo la Tangenziale di Napoli.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, a causa dell’intenso traffico veicolare, l’uomo era stato costretto a rallentare nei pressi di uno svincolo ed aveva segnalato con il clacson una manovra pericolosa da parte di un altro veicolo che si era immesso bruscamente nella sua corsia.

Il 34enne, conducente dell’altra auto, incurante della ripresa del traffico, era sceso dal mezzo, aveva raggiunto l’altro guidatore e, dopo aver aperto la portiera, lo aveva colpito ripetutamente al volto, scaraventandolo infine sull’asfalto, per poi allontanarsi. In quei frangenti, la figlia della vittima era riuscita a fotografare la targa del veicolo dell’autore dell’aggressione.

Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti, gli agenti dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore che è stato poi denunciato.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati