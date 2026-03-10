Prestito con interesse al 480%, arrestati 2 coniugi a Frattamaggiore

PUBBLICITÀ

I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati da questo

Ufficio di Procura, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti

domiciliari, emessa dal G.I.P. dal predetto Tribunale, nei confronti di 2 soggetti di

nazionalità italiana, gravemente indiziati – sebbene la fase embrionale delle indagini

preliminari – dei reati di usura, estorsione e intermediazione finanziaria abusiva.

Interesse fino al 480%

In particolare, il provvedimento è stato emesso al termine di un’articolata attività

investigativa, condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, tra il maggio e il dicembre del 2025, originata dalla denuncia di un soggetto in difficoltà perché vessato dagli usurai. Infatti, due coniugi residenti in provincia di Napoli, a fronte dell’erogazione di prestiti in denaro, avrebbero richiesto la restituzione delle somme applicando tassi d’interesse fino al 480%, riscuotendo le relative rate esclusivamente in contanti.

Sequestrati 159mila euro in contanti

A seguito di approfonditi accertamenti e di riscontri testimoniali, sono stati ricostruiti diversi

episodi di natura usuraria. non solo ai danni del denunciarne, ma anche nei confronti di

ulteriori 20 vittime individuate. Ai fini dell’adozione della misura cautelare, è stato determinante il consolidamento del quadro probatorio nel dicembre 2025 quando, durante l’esecuzione di un decreto di perquisizione, si è proceduto al sequestro di denaro contante per un importo superiore a 159mila euro e all’acquisizione di documentazione manoscritta riconducibile alla gestione dei prestiti illeciti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli

odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura

cautelare è stata adottata di un contraddittorio limitato a tale fase procedimentale e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di

ogni forma di responsabilità in capo agli indagati