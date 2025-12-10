Presunta ‘mazzetta’ da 500 euro al sindaco di Castel Volturno, lo scambio ripreso in auto

Avrebbe ricevuto somme da un professionista, tra cui una mazzetta da 500 euro, in cambio di incarichi pubblici ben remunerati.
È quanto contestato ieri dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Procuratore Pierpaolo Bruni e sostituti Giacomo Urbano e Anna Ida Capone) al sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino, indagato per corruzione.
Nell’ambito dell’indagine i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l’abitazione di Marrandino e del professionista Daniele Di Caprio, indagato anche lui.
Per l’accusa, il primo cittadino avrebbe ricevuto somme di denaro, tra cui una mazzetta di 500 euro, in cambio di incarichi pubblici. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno sottoposto a perquisizione sia l’abitazione del sindaco che quella del professionista. Il denaro sarebbe servito per affidare in maniera diretta un incarico relativamente a dei servizi, anche informativi, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti a Castel Volturno, per un importo di quasi 29mila euro (più Iva) senza attingere dalla lista dei tecnici e degli esperti del Comune composta da ben 546 professionisti.
Il professionista, secondo quanto ricostruito dall’accusa, avrebbe dato i soldi al sindaco durante un incontro in auto nei pressi di un bar: uno scambio veloce di una scatola chiusa che viene nascosta sotto al sedile. L’episodio, visto dai carabinieri che già indagavano sul primo cittadino, è avvenuto nel marzo scorso ed è stato registrato con una microcamera. Dalla scatola, che resta in auto, Marrandino, accertano gli investigatori, preleva nei giorni successivi banconote da 20 euro, fino a raggiungere la somma di 560 euro, ritenuta dagli inquirenti l’importo della mazzetta. Gli accertamenti sono proseguiti per capire quale fosse il «prezzo» della presunta tangente, ed è emerso che Di Caprio ha avuto negli anni diversi incarichi dal Comune di Castel Volturno.
Dunque ci sarebbero delle immagini che avrebberoi ripreso il momento in cui Marrandino conta e ripone 25 o 26 banconote da 20 euro, per un totale di 500/520 euro, prelevate da una scatola ricevuta giorni prima da Daniele De Caprio.
Gli inquirenti rimandano a più video definendo “inequivocabile” la sequenza dei movimenti: la scatola è la stessa ricevuta l’8 marzo 2025 da De Caprio; è sempre conservata sotto il sedile; viene estratta, aperta e utilizzata da Marrandino sui giorni indicati, senza che vi sia traccia di manipolazioni esterne.
La ricostruzione è ulteriormente rafforzata dalle riprese serali del 13 marzo, in cui il sindaco, appena giunto presso la sua abitazione, recupera il contenitore dal sedile e tenta di celarlo nella giacca. Le immagini, pur con illuminazione scarsa, risultano — secondo gli atti — “coerenti con le operazioni di prelievo già osservate”. Questo segmento rappresenta il fulcro dell’intero impianto accusatorio: la presunta dazione di denaro da parte di De Caprio trova, per gli investigatori, conferma diretta nei video, che diventano così la chiave interpretativa dell’intero rapporto tra i due. Tutta la restante attività d’indagine — intercettazioni, telefonate tecniche, rapporti sugli affidamenti diretti e incontri considerati “anomali” — si inserisce in questo quadro, considerato dagli investigatori il “momento centrale” nella valutazione del presunto patto corruttivo.
Ora, con la perquisizione dei dispositivi e l’estrazione dei dati, l’inchiesta è entrata nella fase in cui i riscontri digitali dovranno confermare o smentire ciò che la microspia sembra già aver mostrato.