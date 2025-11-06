PUBBLICITÀ
HomeCronacaPresunti insulti omofobi all'ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli
CronacaCronaca locale

Presunti insulti omofobi all’ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Presunti insulti omofobi all'ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli
Presunti insulti omofobi all'ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli
PUBBLICITÀ

Presunte offese omofobe all’ex assessore Luca Trapanese: assolta la consigliera Eliana Troise. Il giudice del tribunale di Napoli Paola Guadagni (terza sezione penale) ha assolto con formula piena Eliana Troise.

La consigliera, assistita dall’avvocato Enrico Ricciuto, era finita a processo per diffamazione aggravata, dopo la denuncia di Trapanese, oggi candidato alle elezioni regionali per il M5S.

PUBBLICITÀ

Presunti insulti omofobi all’ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli

Il caso scoppiò poco meno di un anno fa, a margine di una seduta consiliare, in seguito ad un polemico scontro tra Luca Trapanese, all’epoca assessore al welfare di palazzo San Giacomo, e la consigliera della Quarta Municipalità Eliana Troise. Tra urla e insulti, la consigliera era stata accusata di aver anche pronunciato frasi e offese a sfondo omofobo nei confronti di Trapanese.

Ieri, a chiusura del processo celebrato con rito abbreviato, Eliana Troise è stata assolta perché il fatto non sussiste. «Le accuse, contraddittorie ed infondate, non hanno retto al vaglio dibattimentale, laddove si sono palesate come il frutto di un’incivile e proditoria aggressione a mezzo social» fa sapere l’avvocato Ricciuto per conto della consigliera, aggiungendo che «resta l’aggressiva diffamazione realizzata da coloro che si sono avventati sull’imputata, attribuendole un’ignobile espressione totalmente estranea alla sua storia ed etica professionale».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati