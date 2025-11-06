PUBBLICITÀ

Presunte offese omofobe all’ex assessore Luca Trapanese: assolta la consigliera Eliana Troise. Il giudice del tribunale di Napoli Paola Guadagni (terza sezione penale) ha assolto con formula piena Eliana Troise.

La consigliera, assistita dall’avvocato Enrico Ricciuto, era finita a processo per diffamazione aggravata, dopo la denuncia di Trapanese, oggi candidato alle elezioni regionali per il M5S.

PUBBLICITÀ

Presunti insulti omofobi all’ex assessore Trapanese, consigliera assolta a Napoli

Il caso scoppiò poco meno di un anno fa, a margine di una seduta consiliare, in seguito ad un polemico scontro tra Luca Trapanese, all’epoca assessore al welfare di palazzo San Giacomo, e la consigliera della Quarta Municipalità Eliana Troise. Tra urla e insulti, la consigliera era stata accusata di aver anche pronunciato frasi e offese a sfondo omofobo nei confronti di Trapanese.

Ieri, a chiusura del processo celebrato con rito abbreviato, Eliana Troise è stata assolta perché il fatto non sussiste. «Le accuse, contraddittorie ed infondate, non hanno retto al vaglio dibattimentale, laddove si sono palesate come il frutto di un’incivile e proditoria aggressione a mezzo social» fa sapere l’avvocato Ricciuto per conto della consigliera, aggiungendo che «resta l’aggressiva diffamazione realizzata da coloro che si sono avventati sull’imputata, attribuendole un’ignobile espressione totalmente estranea alla sua storia ed etica professionale».