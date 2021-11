Un nuovo video di Rita De Crescenzo comparso qualche giorno fa su TikTok (non sul suo profilo ufficiale) sta indignando in queste ore il web. La tiktoker napoletana è in compagnia di un prete (un certo “don Alfonso venuto da Roma“) che, insieme a lei, intona la famosa canzoncina della De Crescenzo.

Prete fa un video con la De Crescenzo, la tiktoker: “Hanno sospeso don Alfonso”

Il filmato è stato poi ripreso da Striscia la Notizia che lo ha inserito nella rubrica Ininfluencer. E potrebbe essere stata proprio questa visibilità ad aver spinto la Curia a prendere provvedimenti nei confronti del prete. Ad annunciarlo proprio Rita De Crescenzo su TikTok. A riprendere il video la pagina Le perle di Rita. Nel filmato la tiktoker esclama: “Che ha fatto di male questo prete a fare il video di TikTok con me. Le suore che si levano le vesti e vanno a ballare dentro le discoteche che dobbiamo fare? Devo andare in tutte le discoteche ad acchiappare tutte le suore? Devo fare la paparazza? Tutto bene? Chi gliel’ha levato a don Alfonso? Vi faccio vedere lunedì che faccio succedere”.