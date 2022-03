Colpo di coda dell’inverno in Campania, Napoli si sveglia con il Vesuvio imbiancato

Calo delle temperature e neve sul Vesuvio. La Campania si è svegliata così, con un netto colpo di coda dell’Inverno. La neve ha ricoperto anche aree interne del Salernitano, come la zona del Vallo di Diano, e montagne imbiancate in Costiera Amalfitana, come a Tramonti dove il Comune informa che a seguito di una bufera di neve sul Valico di Chiunzi ci si sta coordinando per spargere sale e ripristinare la mobilità. (ANSA).

Le previsioni meteo de ilmeteo.it

Sabato 5 Marzo: giornata caratterizzata da pioggia debole. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 1, mentre la minima alle ore 23 sarà di 6°C, lo zero termico più basso si attesterà a 860m alle ore 20 e la quota neve più bassa, 710m, alle ore 20.

Domenica 6 Marzo: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, min 4°C, max 12°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, nubi sparse durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 4°C.

Lunedì 7 Marzo: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, minima 5°C, massima 12°C. Entrando nel dettaglio, avremo nubi sparse al mattino e al pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 12°C, la minima di 5°C alle ore 23.

Martedì 8 Marzo: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 2°C, massima 9°C. In particolare avremo bel tempo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 9°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 7 sarà di 2°C.