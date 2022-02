Prima la gioia poi la tremanda notizia, la Tv araba: “Il piccolo Rayan è morto”

ÈDopo una giornata di notizie contrastanti, tra speranze e angoscia, per il destino di Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco, alle 21.30 i soccorritori lo estratto dal pozzo. Secondo Al Jazeera, che cita fonti ufficiali marocchine, il piccolo è morto. La notizia è stata confermata da un comunicato del gabinetto della Casa Reale del Marocco: “Il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”, si legge nel comunicato citato dai media arabi. Appena tirato fuori dal tunnel, come riportava la stessa emittente, il bambino era stato trasferito in elisoccorso nell’ospedale più vicino. Nel pomeriggio le informazioni giunte dai media marocchini avevano fatto pensare a un’uscita imminente del piccolo dal tunnel, ma con il passare delle ore – come riportava Arab News – il salvataggio era entrato in una “fase critica”.