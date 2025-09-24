PUBBLICITÀ
HomeCronacaProf invia 10mila messaggi sessualmente espliciti all'alunna 12enne, denunciato dalla mamma
CronacaCronaca nazionale

Prof invia 10mila messaggi sessualmente espliciti all’alunna 12enne, denunciato dalla mamma

Francesco Rescigno
Di Francesco Rescigno
10mila messaggi sessualmente espliciti alla sua alunna 12enne, denunciato un professore nel Ferrarese
10mila messaggi sessualmente espliciti alla sua alunna 12enne, denunciato un professore nel Ferrarese
PUBBLICITÀ

Un professore del Ferrarese ha inviato oltre 10mila messaggi sessualmente espliciti a una sua alunna 12enne ed è stato denunciato dalla madre. Poi, come se non bastasse, ha proposto un risarcimento di 4mila euro alla famiglia della ragazzina. Il compenso è stato proposto solo per soddisfare i suoi interessi: evitare il processo completo e la condanna penale. Ma la cifra è stata considerata “irrisoria”, rispetto a tutto ciò che ha fatto. Oltre alla sospensione, il 47enne, è stato rinviato a giudizio per il reato di adescamento di minore.

Le scuse del prof e l’ossessione per l’alunna

Il risarcimento è stato rifiutato dal legale della giovane studentessa e si attende una nuova proposta. Il professore si è scusato con l’alunna, non solo per l’accaduto, ma anche per aver causato un periodo di sofferenza alla famiglia. Secondo le ricostruzioni, i professore 47enne avrebbe iniziato a molestare la ragazzina circa un anno fa in chat privata. Da quel momento inizia il “terrore” per la ragazzina. L’uomo inizia a tempestarla di messaggi, oltre 10mila messaggi in un solo mese, in cui raccontava le proprie fantasie erotiche. Inoltre, la invitare a compiere atti sessuali.

PUBBLICITÀ

Le vesti del professore per approfittarsi della ragazzina

Non è finita qui. Il professore 47enne avrebbe approfittato del suo ruolo di insegnante. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe condizionato la ragazzina sino a poter assumere degli atteggiamenti sempre più morbosi nei suoi confronti, attraverso delle carezze. Come se non bastasse, l’uomo avrebbe avuto modo anche di scambiare delle chiamate e videochiamate con l’alunna. Secondo quando appreso dall’analisi dei dispositivi, però, non risultano foto e video della 12enne.

PUBBLICITÀ
Francesco Rescigno
Francesco Rescigno

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati