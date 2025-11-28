L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato che, a partire dalle 07:28 di questa mattina, venerdì 28 novembre, si sta verificando uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte fino ad ora è stata di magnitudo 2.2. “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:28 del 28/11/2025 (UTC 06:28) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, ha scritto in una nota il Comune di Pozzuoli.
Prosegue lo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, registrata scossa di 2.2
“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:28 (UTC 06:28) del 28/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.
All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (21 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3
Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
– Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.
Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.
