Prosegue lo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei, registrata scossa di 2.2

L’Osservatorio Vesuviano ha segnalato che, a partire dalle 07:28 di questa mattina, venerdì 28 novembre, si sta verificando uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte fino ad ora è stata di magnitudo 2.2. “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:28 del 28/11/2025 (UTC 06:28) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, ha scritto in una nota il Comune di Pozzuoli.

Il comunicato del sindaco di Pozzuoli

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 07:28 (UTC 06:28) del 28/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (21 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.2 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 – Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.