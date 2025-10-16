Tenta di avere un rapporto con una prostituta 12enne a Ischitella, scatta la mobilitazione

PUBBLICITÀ

Maggiori controlli delle forze ordine contro la prostituzione. Questo chiede il Comitato Ischitella attraverso una petizione sottoscritta da mille persone che è stata presentata al sindaco Pasquale Marrandino. La mobilitazione a Castel Volturno è scoppiata dopo un case grave: un uomo ha tentato di aver avere un rapporto sessuale con una prostituta 12enne. Il caso è stato lanciato in anteprima dal quotidiano Cronachedi. Il Comitato Ischitella vuole tutelare il decoro urbano, compromesso dal via vai dei ‘clienti’ sulla Domiziana nei pressi della rotatoria.

Scoperto B&B a luci rosse nel Casertano: il blitz dopo la ‘soffiata’ di un cliente

Blitz dei Carabinieri in un bed and breakfast di via Cristoforo Colombo a Macerata Campana, noto in zona per il continuo via vai di prostitute e transessuali. L’operazione, condotta l’8 agosto dalla Stazione locale, ha portato all’identificazione degli ospiti presenti e all’accompagnamento in caserma dei titolari della struttura.

All’interno, i militari hanno trovato tre persone di nazionalità sudamericana, tra cui giovani e trans, dedite alla prostituzione.

Secondo le prime informazioni, l’intervento sarebbe scattato in seguito a intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura, dopo la denuncia di un cliente abituale che avrebbe rivelato dettagli su un presunto giro di sfruttamento della prostituzione. Il B&B, aperto tutto l’anno e operativo 24 ore su 24, era già sotto osservazione da tempo, anche per le segnalazioni di residenti esasperati.

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno acquisito registri delle presenze, documentazione contabile e materiale ritenuto di possibile interesse investigativo. Alcune delle persone presenti sono state accompagnate in caserma per ulteriori accertamenti.