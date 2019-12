Prova ad adescare 12enni fuori scuola, maniaco viene beccato dai genitori: arrestato

Lo scorso 20 dicembre a Recale un uomo è stato beccato ad adescare ragazzine fuori scuola. L’uomo, sulla cui identità c’è al momento il massimo riserbo, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Macerata Campania.

Con ogni probabilità, se non fossero arrivati i militari, il presunto maniaco avrebbe rischiato il linciaggio. Già nelle scorse settimane alcuni genitori avevano segnalato la presenza di un individuo sospetto alla guida di una macchina.

Oggi per l’uomo, un marcianisano ed ex appartenente alle forze dell’ordine, è scattato un’ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia fatta dalla madre della 12enne lo scorso 5 dicembre.

Le indagini sono state avallare dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, nonché attraverso attività di riscontro realizzate dalla polizia giudiziaria a margine di mirati servizi di osservazione e pedinamento.