Prova a coprire l’odore di marijuana, arrestato nel bar a Secondigliano. Nel pomeriggio di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e delle Unità Cinofile antidroga hanno arrestato un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le squadre dell’Ufficio Prevenzione Generale e delle Unità Cinofile antidroga erano intente nel portare a termine un servizio di controllo del territorio, mentre procedevano con il loro lavoro hanno notato qualcosa di strano.

L’arresto nel bar

Sul Corso Secondigliano un giovane alla vista degli agenti si allontana prontamente per eludere i controlli. Questo repentino incamminarsi nella direzione opposta ha insospettito gli agenti scaturendo l’effetto opposto sperato dal gesto del ragazzo “in fuga”. Gli operatori lo hanno quindi raggiunto e fermato, rinvenendo nelle tasche dei pantaloni un involucro con 0,96 grammi di hashish. Gli agenti hanno quindi proceduto sanzionando amministrativamente il ragazzo. Durante l’attività di controllo hanno poi avvertito uno strano odore provenire da una vicina attività commerciale.

Gli agenti dopo aver avvertito il forte odore di marijuana ne hanno seguito “la scia”, procedendo con i controlli in un bar. L’odore infatti proveniva da un locale nelle vicinanze, una volta entrati sorprendono il titolare intento a spruzzare del deodorante per ambiente dopo aver nascosto qualcosa in un mobile della cassa.

La “curiosa” scena presentatasi ha insospettito maggiormente gli agenti confermando la matrice del “forte odore”. Gli agenti hanno proceduto quindi con i controlli del locale. Trovato un panetto di hashish di circa 106 grammi, 5 bustine con 5,50 circa di marijuana, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 50 euro. Il titolare 40enne con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.