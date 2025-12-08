Qualiano celebra le radici agrarie, successo per festa del ringraziamento della Coldiretti

PUBBLICITÀ

Alla vigilia dell’Immacolata Concezione, il Comune di Qualiano ha ospitato, presso la Parrocchia Maria SS.Immacolata in Via del Dogma, la 75ª Giornata del Ringraziamento, la tradizionale festa che celebra l’annata agraria e il lavoro degli agricoltori. L’iniziativa è stata organizzata dall‘associazione Coldiretti, che ha voluto rendere omaggio alle profonde radici agricole del territorio, insieme all’Amministrazione. La giornata si è aperta alle 11 con una degustazione della Melannurca Campana IPG offerta dal Consorzio di Tutela e con un assaggio di pane e olio proposto da Aprol Campania ai cittadini presenti, concludendosi con la benedizione da parte del parroco Don Francesco Martino ai trattori. Un appuntamento che ha avuto come obiettivo rafforzare l’identità agricola della comunità, e il legame tra cittadini e territorio.

LE PAROLE DELL’AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA

In merito alla ricorrenza, l’assessore all’Agricoltura Tommaso Picascia, ha dichiarato “Per noi è un onore ospitare questa iniziativa sul nostro territorio, che mancava da tanti anni e porre al centro dell’importanza le radice della nostra comunità”. L’ assessore ha poi aggiunto un aspetto importante,soffermandosi su come queste iniziative influiscono sull’aspetto sociale:”È stato bello vedere l’unione dei cittadini ma non solo, è interessante apprendere come un qualcosa di così semplice attiri anche i bambini, che appena usciti dalla messa si sono avvicinati agli stand e ai trattori con molta curiosità trasformandolo in un momento unico”. Altre dichiarazioni sull’evento sono state fatte invece dall’omonimo presidente della Coldiretti Tommaso Picascia che ribadisce “L’evento è servito a racchiudere e unire tutte le generazioni causando un grande successo”. Presenti anche il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis e altri esponenti dell’Amministrazione comunale, a testimonianza dell’importanza della ricorrenza per il territorio.

LE PAROLE DEL PARROCO AI FEDELI E LA DONAZIONE DELLA COLDIRETTI

Durante la messa il parroco Don Francesco Martino ha ricevuto per la chiesa una donazione della Coldiretti, composta da frutta, verdura e altri prodotti agricoli locali. Nel corso della celebrazione, Don Martino ha invitato i fedeli a riflettere sull’importanza della gratitudine e del riconoscimento del lavoro altrui: “Dire grazie è importante , ma è altrettanto fondamentale comprendere la fatica degli agricoltori e la loro dedizione , riconoscendo le difficoltà che affrontano quotidianamente nella produzione dei beni primari”.Come segno di buon auspicio per la fine della stagione agricola appena trascorsa e per quella che verrà, al termine della funzione si è svolta la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, un gesto simbolico che unisce fede, tradizione e speranza per un futuro prospero.