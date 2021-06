Stamattina è avvenuto un terribile incidente in via Santa Maria a Cubito a Qualiano. Alle 5:30 circa uno scontro frontale tra un camion e uno scooter causava la morte di Pasquale che era in sella al Piaggio Beverly. Secondo le prime ricostruzioni entrambi si stavano recando al lavoro. Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche i sanitari del 118 che hanno cercato di prestare le prime cure al 30enne di Marano. Nell’impatto Pasquale è morto sul colpo.

SI INDAGA SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Da una prima ricostruzione della dinamica, sembra che il camion stesse entrando nella piazzola di un distributore di benzina mentre lo scooter stava sopraggiungendo dal lato opposto. L’impatto è stato inevitabile, intanto, indagano i carabinieri indagano sull’incidente. Pasquale lascia una moglie e due figlie.