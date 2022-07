Qualiano. “Zozzone” beccato a gettare rifiuti in strada, incastrato dalla telecamere

Beccato dalle telecamere dei carabinieri a gettare rifiuti in strada. Succede a Qualiano dove un cittadino incivile ha pensato bene di liberarsi dai rifiuti ingombranti sul ciglio della strada. Per sua sfortuna, però, è stato individuato dalle forze dell’ordine. “Stavolta il ‘zozzone’ è stato anche costretto a recuperare la culla e consegnarla all’isola ecologica” spiega il sindaco della città Raffaele de Leonardis, che su Facebook ha pubblicato il video in cui si vede l’uomo lanciare diversi oggetti dal cofano dell’auto.

Il post del sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis

Eccolo qua. Guardate quanto è soddisfatto quando risale in auto e va via dopo aver abbandonato l’intera culla del figlio. Probabilmente, poi, fa ritorno a casa (a 100 metri di distanza) senza rendersi conto che ciò che ha fatto avvelena il territorio e l’aria che respira proprio suo figlio.

Grazie alle telecamere trappola ed ai carabinieri, sulla strada di collegamento tra Pozzo nuovo e la grande viabilità, abbiamo beccato l’ennesimo incivile che contribuisce alla filiera criminale della terra dei fuochi, che inizia con l’abbandono dei rifiuti e si conclude con quei roghi tossici, causa dei tumori che imperversano nelle nostre zone.

Bene. Da quando siamo al governo di Qualiano queste persone non restano più impunite. Ne abbiamo beccate a decine. E a decine sono state convocate dalle forze dell’ordine, denunciate e multate. E stavolta il “zozzone” è stato anche costretto a recuperare la culla e consegnarla all’isola ecologica.

Questo tipo di telecamere sono installate in altri punti sensibili della città ed altri video che riprendono l’abbandono di rifiuti su pubblica via sono già al vaglio degli inquirenti. Non appena saranno identificati e multati i responsabili pubblicheremo le loro azioni criminali. Tutte e di tutti.

Chiedo, ancora una volta, la collaborazione della Qualiano per bene: denunciamo e denunciate chi compie atti del genere. Questa gente va punita o allontanata dalla nostra città. Ne va del futuro nostro e dei nostri figli.