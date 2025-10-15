PUBBLICITÀ
HomeCronacaQuartieri Spagnoli, coperto il volto del murale di Diego Armando Maradona
CronacaCronaca locale

Quartieri Spagnoli, coperto il volto del murale di Diego Armando Maradona

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Quartieri Spagnoli, coperto il volto del murale di Diego Armando Maradona
Quartieri Spagnoli, coperto il volto del murale di Diego Armando Maradona
PUBBLICITÀ

A Napoli, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, si è accesa una protesta singolare: i commercianti hanno coperto il volto del celebre murales di Diego Armando Maradona in segno di dissenso.

La scintilla è scattata dopo un blitz della Polizia Locale di Napoli nei Quartieri Spagnoli, durante il quale sono state elevate multe e effettuati sequestri ai danni di alcuni commercianti. Di rimando, gli esercenti della zona hanno deciso di reagire con uno “sciopero”: chiudere Largo Maradona e rendere inutilizzabile l’accesso al murale.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento è stato organizzato da Antonio Esposito, detto “Bostik”, titolare del bar La Bodega de D10S, che da anni gestisce l’area intorno al murales. L’ingresso al murale è stato chiuso e i commercianti hanno coperto il volto di Maradona stesso, forse temporaneamente.

L’obiettivo della protesta è evidente: costringere l’amministrazione (o gli agenti intervenuti) a rivedere i provvedimenti restrittivi nei confronti delle attività commerciali della zona.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati